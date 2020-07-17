JES için sandık kuralım

17 Temmuz 2020 Cuma, 09:13

Aydın Çevre ve Ku¨ltu¨r Platformu (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili, kentte son yıllarda jeotermallerin arttığını, yurttaşın bundan rahatsız olduğunu ve yöneticilerin izin vermesine tepki gösterdi. Aydın’da 49 JES olduğunu ifade eden Vergili, JES’ler için referandum önerisinde bulunarak, “Karar vericiler halkın önu¨ne sandık getirsin. JES isteyip istemediklerini sorsun, çıkacak karara göre JES’ler yapılsın” diye konuştu.

Jeotermal Enerji Santralları’na karşı Aydınlıların mu¨cadelesi yıllardır devam ediyor. Çevre, doğa ve insanları zehirlediğini savunan köylu¨ler her defasında sokaklara inerek eylem yapıyor, JES’e karşı olduklarını bildiriyor. Köylu¨lerin ve çevrecilerin hukuki mu¨cadelesi devam ederken, her defasında “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) gerekli değildir” izni ile JES’ler çalışmalarını su¨rdu¨ru¨yor.

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, JES’lere onay veren kurumlara referandum yapma çağrısında bulundu. JES’lere onay veren kurumlara seslenen Vergili, “Bize sormadan, tepeden karar verip jeotermaller açılıyor. Burada yaşayan halk, çevre ve doğa zarar göru¨yor. Ama hiçbiri bu zararı hissetmiyor. Biz öneride bulunuyoruz. Gelin JES ile ilgili sandık kuralım, referanduma gidelim, halka jeotermallerden memnun olup olmadıklarını soralım. Burada yaşayanlar karar versin. Sandıktan çıkan sonuçlara göre hareket edin” diye konuştu. Vergili ayrıca, sorumlu kişilerin referandum yapmamaları halinde, kendilerinin halkın önu¨nde sandık kurmak için girişimde bulunacaklarını ifade etti.