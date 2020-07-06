JES tehdidi: Avusturyalı firma Tavas'ın altını üstüne getirecek!

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:48

Denizli Tavas’ta jeotermal sondaj projelerine verilen 'ÇED gerekli değildir' kararlarını değerlendiren CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Gıda krizinin daha derinleştiği çağımızda Tavas’ın verimli tarım topraklarıyla koruma altına alınmalıdır. Bunu termik santrale karşı mücadelemizde de dillendirdik. Termik santral tehdidinden kurtarılan Tavas toprakları, ÇED raporuna dahi gerek duyulmadan jeotermal projelerine peşkeş çekiliyor” dedi.

"AVUSTURALYALI FİRMA TAVAS’IN ALTINI ÜSTÜNE GETİRECEK"

Karaca, Tavas’ın Çiftlik, Altınova, Solmaz, Seki mahallerinde jeotermal çalışmaları yapılmak istenildiğini, valiliğin 'ÇED gerekli değildir' kararları vererek bölgedeki tarımı, su kaynaklarını tehdit eden firmaların önünü açtığını söyledi.

Karaca, “Avusturyalı bir firma Altınova, Solmaz ve Seki Mahallelerimizde sondaj yapmak için başvurular yaptı. Bu başvurulardan Altınova ve Solmaz Mahalleleri sınırlarında yapılacak jeotermal sondajları için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi, Seki Mahallesiyle ilgili henüz bir karar verilmedi. Bütüncül çevresel etki değerlendirmesinden uzak bir anlayışla parça parça başvurularla 'ÇED gerekli değildir' kararları alınarak, Tavas’ın her tarafı eşelenecek, altı üstüne getirecek” dedi.

"SULAMA BARAJININ YAĞIŞ HAVZASINDA"

Karaca, jeotermal sondajlarının hava ve toprakta yarattığı kirliliğin yanı sıra su kaynakları üzerinde de olumsuz etkilerine değinerek “Altınova ve Solmaz mahallelerinde sondaj çalışmaları yapılacak jeotermal projeleri Tavas Yenidere Barajı yağış havzasında kalmaktadır. Bölgedeki tarım arazilerine Yenidere Barajından kanal ve kanaletler aracılığıyla su sağlanmaktadır. Yani hem toprak, hem de su, hem de tarımsal ürünler tehdit altındalar” yorumunda bulundu.

TAVAS NEDEN SÜREKLİ TEHDİT ALTINDA?

Aynı ilçede termik santrala karşı yürütülen mücadeleyi hatırlatan Karaca, “Avdan Termik santrali projesi, halkın, muhtarların, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının ortak mücadelesi sonucunda başarıya ulaştı. Aynı mücadelenin, jeotermal tehdidine karşı da yapılacağından şüphemiz yok. Birlikte oldukça, yenemeyeceğimiz zorluk yok. Ancak, burada sorulması gereken hususlar da var. Tavas neden sürekli bu tarz tehditle karşı karşıya kalıyor? Termik santralden, Avusturalyalı firmanın Tavası mahalle mahalle eşelemesi için mi vazgeçildi? Basının karşısına çıkarak Termik santrali durdurduklarını iletenler bu soruların cevabını vermeli, gerekeni yapmalıdır. Bu durum onlar için bir samimiyet testi. Daha bir ay geçmeden aynı toprakların bu sefer de jeotermal tehdidini yaşamalarına da aynı tepki vermelidir. Bu bir samimiyet testidir" açıklamasında bulundu.