Joe Biden yapacağı ilk icraatı duyurdu

08 Kasım 2020 Pazar, 09:30

ABD’de de gerçekleşen 59’ncu başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre 46’ncı başkanı Joe Biden oldu. İlk kadın ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile halkın karşısına çıkarak konuşmasında “Birbirimize bir şans verelim” diyen Biden “Aramızdaki sert ifadeleri bir kenara koyalım” ifadesini kullandı. Harris ise “Sizler ümidi ve birlikteliği, bilimi ve evet gerçekleri seçtiniz” dedi.





ABD Başkanı Joe Biden ilk icraatlarının son günlerde artışı hızlanan COVID-19 salgını ile savaşmak olduğunu ifade ederken “İşimiz Covid'i kontrol altına almakla başlıyor” dedi.

Biden, konuşmasında Trump'a direkt olarak değinmezken konuşma biçimi ile Trump'dan farklı bir başkanlık yürüteceğinin sinyallerini verdi.

'TÜM ABD İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Resmi olmayan sonuçlara göre yeni ABD Başkan’ı Joe Biden, “Bu ulusun insanları bize çok net bir zafer kazandırdılar. Bu ülkede ve dünyada yarına karşı güven görüyoruz. Ben bölmeyi değil, birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım. Hepinizin güvenini kazanmak için çalışacağım. Eyaletleri kırmızı ve mavi olarak görmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

'BİRBİRİMİZE ŞANS VERELİM'

Başkan Trump'a oy veren herkesin hayal kırıklığını anlayabildiğini belirterek ama bence birbirimize şans verelim ifadesi kullandı. Biden, “Amerika'yı birleştirmenin zamanı geldi. Amerika bence bizden şunu istedi, adaleti, ahlakı, umudu geri getirmemizi istedi. Virüsle savaşı kazanmamızı istedi. İklimi kontrol altına alarak gezegeni korumamızı istediler. Demokrasiyi savunmak, bu ülkede herkese eşit bir şans sunmak istedi” dedi. Biden sözlerine şunları da ekledi:

“Covid-19 ile mücadelede hiçbir fırsatı kaçırmayacağım. Bana oy verenler kadar bana oy vermeyenler için de çalışacağım.”

SON OLMAYACAĞIM

Başkan Yardımcısı olarak kendisinin seçilmesinin önemine atıfta bulunan Harris, “Ben bu ofiste ilk kadın olabilirim ama sonuncusu olmayacağım. Bizi izleyen her küçük kız çocuğu şunu görüyor ki, bu ülke olasılıklar ülkesi” dedi.