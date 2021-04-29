Johnson’a tadilat hesabı soruluyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında, ofis dairesinin tadilat masraflarında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İngiltere’de siyasi bağışları denetleyen Seçim Komisyonu, Başbakan Boris Johnson’ın ofisi 10 Numara’daki dairesinin tadilat masraflarında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma açtı. Soruşturma hakkında bir Başbakanlık Ofisi yetkilisi, Johnson’ın “kurallara ve seçim yasasına uygun hareket ettiğini” savundu.
Yetkili, Johnson’ın tadilat masraflarını karşılamak için sponsor bulup bulmadığına yönelik bir açıklama yapmadı. Johnson’a dün Avam Kamarası’nda yapılan Başbakana Sorular Oturumu’nda, tadilatının finansmanını kimin sağladığı soruldu. Masrafları kendisinin karşıladığını söyleyen Johnson, partisinden borç alıp almadığı yönündeki soruları yanıtlamayı ise reddetti. Geçen hafta eski Başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson’ın ofisinin tadilatında bağışçılara “gizlice ödeme” yaptırdığını iddia etmişti.
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