Josef de Souza, Beşiktaş yolunda
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda orta sahaya bir takviye daha yapıyor. Siyah beyazlılar, Al Ahli ile sözleşmesini sonlandıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile anlaşma aşamasına geldi.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda orta sahaya bir takviye daha yapıyor. Siyah beyazlılar, Al Ahli ile sözleşmesini sonlandıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile anlaşma aşamasına geldi.
Souza'nın menajerleriyle İstanbul'da bir araya gelen Beşiktaş yönetiminin yıllık ücret ve sözleşmenin 1+1 yıl olması konusunda anlaşma sağlamak üzere olduğu öğrenildi.
Birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Josef de Souza ile son görüşmelerin yapılması ve ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.
Josef de Souza, Al Ahli'den önce 2 sezon Fenerbahçe forması giymişti.
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