Juventus, Cristiano Ronaldo'ya veda etti

31 Ağustos 2021 Salı, 10:21

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Transfer döneminin hareketli takımlarından Manchester United, eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamaya göre, Manchester United, tecrübeli oyuncu için 15 milyon Avro bonservis bedeli ödeyecek ve bu ödemeyi 5 yıla yayacak. Ayrıca oyuncunun sergileyeceği performansa ve kulübün ulaşacağı başarılara göre azami 8 milyon Avro'luk bonus maddesi devreye girecek.

"İNANILMAZ BİR YOLCULUK OLDU"

Juventus kulübü, yaptığı yazılı açıklama ile yıldız oyuncuya veda etti. Resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayımlayan İtalyan kulübü, yaptığı açıklamada, "Birlikte yaşanan çok fazla unutulmaz an var. Onları ezbere hatırlayabilir ve yeniden yaşayabiliriz ama bu bize yardımcı olmaz. Çünkü herkesin CR7 ile ilgili özel bir hafızası var. Herkesin bu uzun yolda silinmemesi gereken anıları var çünkü herkes bu yolda birlikte yürürken neler hissettiğini her zaman hatırlayacak. Bugün, üç yıl önce 10 Temmuz'da doğan o bağ sona erdi ama yazılanlar sonsuza kadar kalacak. İnanılmaz bir yolculuk oldu" denildi.

