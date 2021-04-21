Kabine değişikliğini sorduğumuz yurttaş isyan etti
Cumhuriyet TV mikrofonu Beşiktaş'ta... Kabinedeki son değişiklikleri sorduğumuz bir yurttaş isyan etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle Ticaret Bakanlığı'nda dezenfektan alımı ile gündeme gelen Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerek yerine İstanbul milletvekilli Mehmet Muş atandı.
Resmi Gazete'nin 21 Nisan 2021 tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanı atama kararına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ikiye ayrıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ayrılarak yeni bir bakanlık haline getirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi. Aynı kararname kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da Derya Yanık atandı.
Kabinede yaşanan bu değişiklikleri yurttaşa sorduk. Cumhuriyet TV mikrofonuna konuşan bir yurttaş isyan etti: Hiçbirine güvenmiyorum. Hayatımda ilk defa bu kadar gaddar ve arsız bir hükümet gördüm.
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