Kacper Kozlowski, Avrupa Şampiyonaları tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu

EURO 2020’de dün oynanan İspanya-Polonya maçında forma giyen Kacper Kozlowski, Avrupa Şampiyonaları tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2021 Pazar, 12:56
Kacper Kozlowski, Avrupa Şampiyonaları tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu’nda dün, İspanya ile Polonya karşı karşıya geldi. Alvaro Morata’nın 25. dakikada attığı golle öne geçen İspanya, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı.

Robert Lewandowski 54. dakikada Polonya adına beraberlik golünü kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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İngiltere’nin grupta oynadığı Hırvatistan maçında forma giyen Jude Bellingham, turnuva tarihinde forma giyen en genç oyuncu olmuştu.

Dün oynanan İspanya-Polonya maçının 55. dakikasında Mateusz Klich’in yerine oyuna giren Kacper Kozlowski, turnuvada forma giyen en genç oyuncu unvanını Jude Bellingham'ın elinden aldı.

EURO 2020 öncesinde en genç oyuncu unvanı Hollanda'dan Jetro Willems'e aitti.


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