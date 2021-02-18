Kadıköy Belediyesi ile Genel-İş toplu iş sözleşmesinde anlaştı
Kadıköy Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonlandı. Kadıköy Belediyesi en düşük işçi maaşının net 5 bin 275 TL olarak belirlendiğini açıklarken, işçiler sendika genel merkezinin kendilerinden habersiz işverenle masaya oturduğunu ve eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.
Kadıköy Belediyesi işçileri, belediyede örgütlü olan DİSK Genel İş Sendikası ile birlikte toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde zam ücretinde anlaşılamaması sonucu, üç gün önce grev kararı aldı. Greve 2 bin 300 işçi katıldı.
Bugün, Kadıköy Belediye binası önünde eylemlerine devam eden işçiler kendilerinin haberi olmadan sendikanın genel merkezi ile belediyenin masaya oturarak sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.
İŞÇİLERDEN 'GREVE DEVAM' AÇIKLAMASI
Kadıköy Belediyesi işçileri, Genel-İş Genel Merkezi'nin işçilerin iradesi dışında imzalayacağı sözleşmeyi tanımadıklarını belirterek, "Mücadelemiz greve çıkan tüm işçi arkadaşlarımız bitti diyene kadar sürecek" dedi.
Genel-İş, İstanbul Anadolu Yakası1 No'lu Şube Yöneticisi Ali Ekber Arslan ise, "Bugün bu kalabalığı hiçe sayan genel merkez, ismine ne derseniz deyin, ama biz bunlara işçi düşmanı diyebiliriz. Burada şubenin ve tabanın iradesini yok saymak kabul edilemez. Bu doğrultuda biz grevimizi devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.
KADIKÖY BELEDİYESİ: ANLAŞMA SAĞLANDI
Kadıköy Belediyesi de TİS görüşmelerinde anlaşıldığını belirterek bir açıklama yayınladı.
Açıklamada şunlar dendi:
“Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri,
Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona ermiştir.
İmzalanan sözleşmeyle, Kadıköy Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç; aylık net 5 bin 275 TL olarak belirlenmiştir.”
Kamuoyuna Önemli Açıklama?? pic.twitter.com/bwTs9964TJ— Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) February 18, 2021
GENEL-İŞ: 'EN DÜŞÜK ÇIPLAK AYLIK ÜCRET NET 3 BİN 456 TL'
Belediye ile imzalanan sözleşme hakkında açıklama yapan Genel-İş Sendikası şunları kaydetti:
"Sendikamızın toplu iş sözleşmesi politikası gereği; işverenlerle yapılan toplu görüşmeler şube başkanlıklarımız eliyle yürütülmekte, uyuşmazlık ortaya çıktığında ise Genel Merkezimiz devreye girerek katkı vermeye çalışmaktadır. Sendika Genel Merkezimiz; İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şubemiz’in talebi doğrultusunda grevin başladığı ana kadar toplu görüşmelere müdahil olmamış, yine Şubemizden gelen talep doğrultusunda grev başladıktan sonra işverenle yapılan toplu görüşmelere müdahil olmuştur. Yaklaşık 3 gün süren yoğun müzakereler sonucunda gelinen son aşama şubemiz ile paylaşılmış ve Genel Merkez olarak gelinen noktada toplu iş sözleşmesinin imzalanması gerektiği kararını vermiştir. Sendikamız, pandemi koşulları altında halk sağlığına duyduğu sorumluluğu da göz önünde bulundurarak ve müzakerelerin artık daha fazla sürme imkânının ortadan kalkması nedenleriyle bu kararı almıştır" ifadelerini kullandı.
En düşük yevmiye 106,30-TL’den (net 76-TL), 161,14-TL’ye (net 115,20-TL) yükselmiştir. En düşük çıplak aylık ücret 3188-TL’den (net 2279-TL), 4834-TL’ye (net 3456-TL) yükselmiştir. Herkesin aldığı aylık sosyal yardımlar toplamı net 1164-TL’den net 1600-TL’ye yükselmiştir. İkramiyeler 10 günden 30 güne çıkarılmıştır. Tüm bu kazanımlar sonucunda aylık herkese ödenen sosyal yardımlar dahil (bekar işçi) en düşük maaş net 3663-TL’den net 5275-TL’ye yükselmiştir. İkramiye dahil (bekar işçi) en düşük maaş ise net 3726-TL’den 5564-TL’ye yükselmiştir. Bu ücretlere kıdem zammı, iş riski, çocuk yardımı ve yıllık verilen sosyal yardımlar dahil değildir.
Gelinen aşama çok önemli olmakla birlikte yeterli olmadığının bilincindeyiz. Üyelerimizin alın terlerinin karşılığını tam olarak alması ve üyelerimizin hak ettikleri ücretlere ulaşmaları için gerekli mücadeleyi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğimizin bilinmesini ister, kamuoyunun bilgisine sunarız."
5 BİN TL ZAM TARTIŞMASI
Grev bayrağı asıldığı sırada Kadıköy Belediyesi’nin yaptığı açıklama tartışmalara neden olmuştu.
Kadıköy Belediye Başkanı, Şerdil Dara Odabaşı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ikramiyeler hariç en düşük 4 bin 972 liralık teklifin (%38 oranında bir zam) sendika temsilcileri tarafından kabul edilmediğini açıklamıştı.
Belediye Başkanı Odabaşı'nın açıklamasının ardından 5 bin TL'lik zammı kabul etmediği iddia edilen işçilere ve sendikaya eleştiriler yöneltildi.
Bu tepkilerin ardından da DİSK Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube, Odabaşı'nın paylaşımının gerçekleri yansıtmadığını, %38 değil, %7 oranında zam teklif edildiğini savundu.
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