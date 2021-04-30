Kadın A Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

30 Nisan 2021 Cuma, 20:18

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın birlikte düzenleyeceği 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. 51 ülkenin katıldığı kura çekimi sonunda Kadın A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nda Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile eşleşti. Eleme maçları Eylül 2021 - Eylül 2022 arasında yapılacak.

Gruplarında ilk sırayı alan takımların doğrudan finallere gideceği elemelerde en iyi 3 grup ikincisi direkt olarak play off 2'nci turuna katılacak. Diğer altı grup ikincisi play-off ilk turunda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Rakiplerini eleyen 3 takım, play-off 2'nci turunda doğrudan yer alan takımlarla yine tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek. Rakiplerini eleyen 3 takımdan eleme ve play-off 2'nci tur sonunda en iyi sıralama puanına sahip iki takım da finallere katılmaya hak kazanacak. Diğer takım ise konfederasyonlar arası eleme oynayacak.

Kurayı değerlendiren Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, ''Grubumuzda çok güçlü rakiplerimiz var. Buna karşın amacımız iyi futbol oynamak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Son maçlarımızda yükselen bir grafiğimiz var. Bunu Dünya Kupası elemelerinde de sürdürmek istiyoruz'' dedi.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: İsveç, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Slovakya, Gürcistan

B Grubu: İspanya, İskoçya, Ukrayna, Macaristan, Faroe Adaları

C Grubu: Hollanda, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Belarus, Güney Kıbrıs

D Grubu: İngiltere, Avusturya, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya, Letonya, Lüksemburg

E Grubu: Danimarka, Rusya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Malta, Karadağ

F Grubu: Norveç, Belçika, Polonya, Arnavutluk, Kosova, Ermenistan

G Grubu: İtalya, İsviçre, Romanya, Hırvatistan, Moldova, Litvanya

H Grubu: Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail, Türkiye, Bulgaristan

I Grubu: Fransa, Galler, Slovenya, Yunanistan, Kazakistan, Estonya



