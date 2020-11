Kadın cinayetlerine karşı Kadıköy'de eylem

22 Kasım 2020 Pazar, 18:34

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve İstanbul Kadın Meclisi’nin çağrısıyla "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla Kadıköy'de bir araya gelen kadınlar ve cinayete kurban giden kadınların yakınları eylem yaptı. İki yüzü aşkın mağdur ailesi ve kadının buluştuğu eylemde konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, her şehirde Kadın Meclisi kurmaya çalıştıklarını ifade etti. Fidan Ataselim, “Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve dayanışma günü için buradayız. Bizler her gün kadınlar eşit ve özgür yaşasın diye mücadele ediyoruz. Meydanlarda buluşuyoruz, adliyelerde dava takipleri yapıyoruz. 'Kadın Meclisleri’ni bütün illerde kurmaya çalışıyoruz hiçbir kadın yalnız yürümesin diye… Çünkü bu ülkede kadınlar her gün öldürülüyor. Bir gün içerisinde dört kadın kardeşimizin öldürüldüğünü gördük. Fakat biliyoruz ki kadın cinayetlerini durdurmak mümkün. Bunun için cezasızlığın son bulması gerekiyor. Ve bütünlüklü olarak İstanbul Sözleşmesi’nin her bir maddesinin etkin bir şekilde uygulanması şart. Bu yüzden bizler bugün şiddeti, cezasızlığı, şüpheli ölümleri, kadın cinayetlerini durdurmak için, İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmak için buradayız.”

KATİLLER SALINMASIN

İstanbul Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken, arkadaş olmayı reddettiği Mustafa Yetgin tarafından 2017 yılı ekim ayında okulunda pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmüştü. Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken, "Kadınlar ne istiyor? Kadınlar eşit yaşamak istiyor. Kadın cinayeti işleyenler ellerini kollarını sallayarak dışarı çıkıyor. Biliyorsunuz benim kızımın da katili elini kolunu sallayarak dışarı çıktı. Kadınlar hak istedikleri zaman ters kelepçe yapıp götürdüler” dedi.

Aynı iş yerinde çalışan Zeynel Akbaş tarafından arkadaş olmayı reddettiği için 2019'un mart ayında öldürülen Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül de, “6284 sayılı kanun uygulansın artık bizim çaba göstermemize bile gerek kalmasın. Katiller yeterli cezayı alsın. Bir daha sala bir kadın cinayet olmamasını diliyoruz. Bugün bu yüzden buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.