‘Kadın düşmanlığını iktidar politikası haline getiriyorlar’
Mersin Kadın Platformu üyeleri, AKP’nin gündeme getirdiği İstanbul Sözleşmesi’nin tek taraflı feshi girişimlerine ve AKP MYK'sinde tartışmaya açılmasına tepki için nöbet eylemi gerçekleştirdi.
Kadınlar, ‘AKP elini hayatımdan çek’, ‘Bağır herkes duysun erkek şiddeti son bulsun’, ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’, ‘Her yer katliam, katiller hanemizde’ şeklinde sloganlar attılar.
Platform adına açıklama yapan Ceren İnan, “Eşit değilsiniz diyerek bizi baskıya, şiddete açık hale getirenlere karşı İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz, etkin uygulayın demek için buradayız. Çünkü etkin uygulanırsa İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. İstanbul Sözleşmesi bizim yaşam güvencemizdir. İstanbul Sözleşmesi kadınların mücadelesi ile tırnaklarıyla kazıya kazıya yazılmıştır. Bu yüzden nefes aldırır, bu yüzden yaşatır” diye konuştu.
‘MÜCADELEMİZ MEŞRU’
İstanbul Sözleşmesi’nin tam anlamıyla uygulanması halinde kadın cinayetlerinin yaşanmayacağını aktaran İnan, “Adını koymanın vakti geldi. Bu memlekette kadın katliamı var. İstanbul Sözleşmesi’ni reddedenler erkek şiddetini meşrulaştırıyor, kadın düşmanlığını iktidar politikası haline getiriyor. Bu memlekette tüm toplumun gözü önünde suç işleniyor. Bir suç ortaklığı varsa ve bu kadınların yaşamlarını etkiliyorsa bizim mücadelemiz meşrudur. Hesap sormak hakkımızdır. Bizler bu cinayetlere, İstanbul Sözleşmesi’ne saldıranlara karşı ses çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı
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