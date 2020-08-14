Kadına ve eşine mesaj attı, çocuklarını darp etti. Şikâyetler sonuçsuz!

14 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmasına karşın aylardır F.C. ve ailesini tehdit etmeye devam eden Uğurlu’nun tutuklanmasını talep eden aile avukatı Hülya Duran, “Şikâyetlerimiz sonuç vermiyor. Şüpheli hâla müvekkilin evinin etrafında, evden adımını attığı anda takip etmeye başlıyor” dedi.

UZAKLAŞTIRILAMADI

Avukat Hülya Duran, nisan ayından itibaren müvekkili F.C ve ailesini rahatsız eden Soner Uğurlu hakkında kasten yaralama, cinsel taciz ve tehdit suçlarından Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulundu.

F.C. şikâyet dilekçesinde, Uğurlu’nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve tehdit ettiğini belirtti.

Şikâyetin ardından geçen nisan ayında Uğurlu hakkında uzaklaştırma kararı alındı. F.C. ve ailesi uzaklaştırma kararına rağmen taciz ve tehditlerini sürdüren Soner Uğurlu hakkında defelarca suç duyurusunda bulundu.

Ailenin şikâyet dilekçesinde Uğurlu’nun F.C’ye WhatsApp’tan “sensiz yapamam, ölsen bile seni bırakmayacağım” mesajları yolladığı, eşi B.C’yi “F.C’den boşanmazsan senin öldürürüm” diye tehdit ettiği, kızları N.C. ve A.C’yi takip ederek darp ettiği öne sürüldü. Dilekçede Uğurlu’nun F.C’yi zorla boş bir araziye götürerek gizlice fotoğraflarını çektiği ve bu fotoğrafları ailesine yolladığı bilgisine de yer verildi.

TUTUKLANSIN

Avukat Hülya Duran, şikâyetlerinden bir türlü sonuç alamadıklarını belirterek ailenin daha fazla mağduriyete uğramaması için şüphelinin tutuklamasını talep etti. Avukat Duran, “Öncelikle yasal yollara başvurduk bu anlamda suç duyurumuzla birlikte delil olan bütün kayıtlarda dosyaya eklendi.

Fakat şüpheli buna rağmen durmuyor. Çünkü caydırıcı bir ceza almıyor, tutuklanmıyor. Müvekkilime ve ailesine olan oluyor. Her hafta iki kez bu olay için karakola gidip ihbarda bulunuyoruz.

Şikâyetlerimiz sonuç vermiyor. Şüpheli hâlâ müvekkilin evinin etrafında dolaştığını ve evden dışarıya çıktığında takip etmeye başlıyor. Bu konuda en büyük endişem müvekkilimin zarar gördükten sonra sesimizin duyulmasıdır. Şüpheli her şeyi göze almış durumda bu olay müvekkilin canına mal olmadan çözüme kavuşturulması gerekiyor” diye konuştu.