Kadınlar 151 gündür kayıp olan Gülistan Doku için vapurda eylem yaptı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 21:13

Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan (21) da 151 gündür haber alınamıyor. Özgür Genç Kadın (ÖGK) üyeleri, Gülistan'ın bulunması için bugün akşam saatlerinde Eminönü-Kadıköy vapurundan eylem yaptı. "Gülistan Doku Nerede?" pankartı açan kadınlar yaptıkları açıklamada, Gülistan'ın içinde bulunduğu iddia edilen Uzunçayır barajının boşaltılmasını istedi. Olayda adı şüpheli olarak geçen Zaynal Abakarov’un gözaltına dahi alınmadığını belirten kadınlar, etkin soruşturma yapılmasını istedi. Vapurdan inen yurttaşların da, alkışlarla, Gülistan Doku'nun bulunmasını isteyen kadınlara destek verdiği görüldü. Güvenlik görevlileri, bir süre sonra, kadınlara, vapurda eylem yapılmayacağını belirterek idari para cezası yazdığı kaydedildi.