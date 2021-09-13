Kadınlar için düzenlenen ücretsiz “Kent ve Körfez” turları yeniden başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze uzak bölgelerdeki kadınları, yaşadıkları kentle buluşturan ücretsiz “Kent ve Körfez” turları pandemi döneminde verilen aradan sonra yeniden başladı. Bu hafta yapılan turlara 545 kadın katıldı.
Birleşmiş Milletler tarafından “Kadın Dostu Kent” ilan edilen İzmir’de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Özellikle merkeze uzak bölgelerdeki kadınların kenti tanımaları, kentlilik bilinci kazanmaları ve sosyal hayata katılmaları amacıyla düzenlenen “Kent ve Körfez” turları pandemi döneminde verilen aranın ardından yeniden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz turlara bu hafta İzmir Roman Kadınları Derneği ve Çağdaş Romanlar Derneği ile Çimentepe, Cengiz Topel, Güneşli, Aziziye, Egekent, Gazi Mustafa Kemal, İzkent, Atıfbey, Alaybey, Yeşil, Ulubatlı, Ballıkuyu, Yeşildere ve Gazi mahallelerinden toplam 545 kişi katıldı. Haftada iki gün düzenlenen turlar Ekim’in ilk haftasına kadar sürecek. Körfez turundan 3 bin kadının yararlanması bekleniyor.
REHBER EŞLİĞİNDE KÖRFEZ TURU
Tura katılan kadınlara rehber eşliğinde İzmir kentinin tarihi ve kültürel dokusu ile ilgili de bilgiler veriliyor. Kadınlar 2 saat süren Körfez turunda müzik eşliğinde keyifli bir gün geçiriyor. Tura katılacak kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün Örnekköy'de yer alan hizmet binasından veya tur programında yer alan mahalle muhtarlıkları önünden araçlar ile alınıyor. Başvurular ise muhtarlıklar aracılığıyla yapılıyor.
EĞİTİMLER SÜRÜYOR
Kadın Danışma Merkezi, Kadın Sığınmaevi, Kadın Politikaları Birimi, Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi aracılığıyla kadınların sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, pandemi döneminde verilen aranın ardından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Farkındalık” eğitimlerine yeniden başladı. Haziran ayında başlayan ve her hafta bir ilçede yapılan eğitim çalışmalarından Kiraz, Tire, Bayındır, Konak, Gaziemir ilçelerinden katılan 200 kadın yararlandı. Kadınlara “Kadın Sağlığı”, “Kadın Hakları”, “Kadına Yönelik Şiddet Mekanizmaları”, “Çocuklarla Güvenli İlişkiler”, “Nefes Egzersizi” ve “Güvenli Yer Çalışmaları” başlıklarında eğitim veriliyor. Eğitimlerin ardından kadınlar gezi programına dahil ediliyor.
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