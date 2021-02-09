Kafe-bar-restoran sahipleri ve çalışanları, işletmelerinin önünde eylem yaptı

09 Şubat 2021 Salı, 07:46

Koronavirüs salgını nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden kafe, bar ve restoran sahipleri ve çalışanları yaşadıkları ekonomik sorunları duyurmak için alkışlı, ışıklı eylem yaptılar. İşletmelerinin önünde alkış ve ıslıklarla ses çıkaran kafe, bar ve restoran sahipleri ve çalışanları, "Mekanlara ses/hes/hak ver! Kapatma ya da sahip çık" diyerek dükkanlarının açılmasını talep ettiler.

KABARE Platformu'nun akşam saat 18.30'a çağrı yapması üzerine, Ankara'da Konur Sokak, Sakarya Caddesi, Selanik Sokak'taki işletmeler başta olmak üzere çok sayıda işletmeci ve çalışan sokağa çıkarak ses çıkardı.

KABARE üyeleri, işletmelerinin HES kodu uygulaması, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmek şartıyla açılmasını istiyorlar.