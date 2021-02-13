Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Mahir Ünal'a saldırı iddiasını yalanladı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 13:16

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel sosyal medyada, "cuma namazı sonrası Ulucami'de bir çiftçi ile sohbet eden Ünal'a saldırı girişiminde bulunuldu" iddiasını paylaşmıştı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a saldırı veya saldırı girişimi olduğu iddiasına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyet'in açıklamasında Ünal'a "TBMM'yi tanımıyorum. Devleti tanımıyorum." şeklinde beyanlarda bulunduğu iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

'ÜNAL'A TALEBİNİ İLETEN EMEKLİNİN OĞLU'

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün kentte bulunan Ünal'ın, beraberindeki partililerle cuma namazını kıldığı Ulu Cami'den ayrılırken aracına bindiği esnada emekli Z.T'nin "Sayın vekilim size bir maruzatımı arz etmek istiyorum." beyanında bulunduğu, bunun üzerine Mahir Ünal'ın aracından inerek vatandaşın sorununu dinlemeye başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



GÖZALTINA ALINDI

"Z.T. isimli şahıs, Sayın Mahir Ünal'a talebini ilettiği esnada kalabalığın arkasında bulunan ve Z.T'nin oğlu olan O.T. isimli şahıs 'TBMM'yi tanımıyorum. Devleti tanımıyorum.' şeklinde beyanlarda bulunması üzerine görevli koruma polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılmış, hakkında TCK 301. maddeden (Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak) adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

Basın ve yayın kuruluşları ile bazı sosyal medya hesaplarından Sayın Mahir Ünal'a bir saldırı veya saldırımı girişimi olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

