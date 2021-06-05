Kahramanmaraş'ta meydana gelen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden doğan Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
İlçe merkezinden geçen Ceyhan Nehri'nde çok sayıda balığın telef olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Elbistan Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve telef olan balıklardan numune aldı.
Ölümlerinin nehirdeki kirlilik ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını değerlendiren ekipler, bent kapaklarını açarak tahliye çalışması yaptı.
Kalealtı Sulama Birliği Başkanı Osman Otlutepe, balık ölümlerini fark ettiklerinde ilk olarak regülatör kapaklarını açarak tahliye çalışması yaptıklarını belirtti.
Sabah, pompa istasyonuna geldiklerinde balık ölümlerini gördüklerini anlatan Otlutepe, "İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Gönen ile Elbistan Belediyesi yetkililerini bilgilendirdik. Görevli arkadaşlar geldi, suyu tahliye ettik. Balık ölümlerini nispeten azalttık. Şu anda su tahliye edilmiş durumda, su tahliye edildiği için balık ölümleri azaldı." diye konuştu.
Otlutepe, yumurtlama döneminde yaşanan olayın nehirdeki balık popülasyonuna zarar verebileceğini, bu nedenle acil önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi.
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