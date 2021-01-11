Kamala Harris'li Vogue kapağına 'beyazlatma' tepkisi

Vogue dergisinin Şubat ayı kapak yıldızı olan seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in teninin açıldığına yönelik sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2021 Pazartesi, 11:58
Kamala Harris'li Vogue kapağına 'beyazlatma' tepkisi
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Vogue dergisinin, dün Şubat ayı kapak yıldızı Kamala Harris'in fotoğraflarını Twitter'dan paylaşması ile “beyazlatma” tartışması başladı.

"Kamala Harris'in her renkli kadının sahip olduğu ışık saçan bir teni vardır ve Vogue onun ışığını mahvetmiştir" diyerek Diğerleri Vogue’un baş editörü Anna Wintour'u eleştirdi.

Başka bir kullanıcı görseli "silik ve berbat olmuş bir kapak" olarak adlandırdı.

New York Times yazarı Wajahat Ali ise “Nasıl berbat etmişsiniz” diyerek,  “Anna Wintour'un gerçekten siyah arkadaşları ve meslektaşları olmamalı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çekimlerini ücretsiz olarak Samsung'umu kullanarak yapacağım ve bu Vogue kapağından daha iyi sonuçlar alacağıma yüzde 100 eminim" dedi.

Ayrıca Wintour geçen yıl, azınlıklara karşı duyarsız görülen fotoğraf ve makalelerin yayınlanmasıyla ilgili "hatalardan" ötürü çalışanlardan özür dilemişti.


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