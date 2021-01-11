Kamala Harris'li Vogue kapağına 'beyazlatma' tepkisi
Vogue dergisinin Şubat ayı kapak yıldızı olan seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in teninin açıldığına yönelik sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
Vogue dergisinin, dün Şubat ayı kapak yıldızı Kamala Harris'in fotoğraflarını Twitter'dan paylaşması ile “beyazlatma” tartışması başladı.
Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021
Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk
"Kamala Harris'in her renkli kadının sahip olduğu ışık saçan bir teni vardır ve Vogue onun ışığını mahvetmiştir" diyerek Diğerleri Vogue’un baş editörü Anna Wintour'u eleştirdi.
Başka bir kullanıcı görseli "silik ve berbat olmuş bir kapak" olarak adlandırdı.
New York Times yazarı Wajahat Ali ise “Nasıl berbat etmişsiniz” diyerek, “Anna Wintour'un gerçekten siyah arkadaşları ve meslektaşları olmamalı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çekimlerini ücretsiz olarak Samsung'umu kullanarak yapacağım ve bu Vogue kapağından daha iyi sonuçlar alacağıma yüzde 100 eminim" dedi.
Ayrıca Wintour geçen yıl, azınlıklara karşı duyarsız görülen fotoğraf ve makalelerin yayınlanmasıyla ilgili "hatalardan" ötürü çalışanlardan özür dilemişti.
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