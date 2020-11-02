Kamuda 400 bin işçi için yeni dönem

02 Kasım 2020 Pazartesi, 02:00

Kamuda taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçirilen yaklaşık 400 bin işçi için yeni dönem bugün başlıyor. Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından belirlenen sözleşme ile iki yıl boyunca mali ve sosyal haklardan mahrum kalan ve 4+4 zamma mahkûm olan işçilerin sözleşme süresi doldu. İşçiler toplusözleşme masasına oturmaya hazırlanıyor.

Hükümet, 2018 yılında kamuda çalışan taşeron işçileri kadroya aldı. Belediyelerdeki taşeron işçiler ise tüm itirazlara karşın belediye şirketlerine geçirdi. KİT’lerdeki yaklaşık 70-80 bin işçi ise kapsam dışında bırakıldı. Bu işçilerin ücretleri YHK tarafından karara bağlanan sözleşmelere endekslendi. Bu nedenle de iki yıldır 6 ayda bir sadece yüzde 4 zam alabildiler.

Belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçiler için YHK tarafından bağıtlanan sözleşmenin süresi haziran sonunda dolmuştu. 1 Temmuz itibarıyla belediyelerdeki taşeron işçiler yeni sendikalarını seçmeye başlamıştı. Kamuda kadroya geçirilen yaklaşık 400 bin işçi için ise YHK tarafından bağıtlanan sözleşmenin süresi dün doldu. Yaklaşık 400 bin işçi yeni sendikalarını seçecek.

HAK-İŞ TEPKİLİ

Yeni dönemde yani 1 Kasım itibarıyla Hak-İş’e bağlı sendikalardan yaklaşık 200 bin işçinin yer değiştirmesi bekleniyor. Hak-İş, bu işçilerden 120 bininin Hak-İş’e bağlı sendikalar arasında yer değiştireceğini, 80 bin işçinin ise başka konfederasyonların sendikalarına geçeceğine dikkat çekiyor. Düzenlemenin değiştirilmesini isteyen Hak-İş, Meclis’te bu hafta görüşülecek olan “torba öneriye” bu yönde madde eklenmesini istiyor.