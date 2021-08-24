Kamuda her 3 kişiden 1’i aşısız
İzmir’de kamu kurumlarında görev yapan her üç kişiden birisinin aşısız olduğu ortaya çıktı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bu veri nedeniyle son yapılan toplantıda bazı kararlar alındı. Bunlardan en önemlisi ise aşı yaptırmayı reddeden kamu görevlilerinden haftada bir yada iki kez PCR testi belgesi isteyeceğiz” dedi.
İzmir'de Kurban bayramı döneminde günlük vaka sayısı yaklaşık 150 kişi iken, bu sayı son birkaç gün içinde hızla artış gösterdi. Kentteki vaka sayısı yaklaşık 10 kat artarak bin 500'ü geçti. Koronavirüs vakalarının 20-25 gün öncesine göre 10 kat arttığını açıklayan Vali Yavuz Selim Köşger, kamuda çalışan ve aşı yaptırmayan kişiler hakkında da bilgilendirme yaptı. Vali Köşger, “İzmir’de 20-25 gün öncesine göre vaka sayısı 10 katın üzerinde artmış durumda. Son 2 günde koronavirüs rakamları günlük 140 ile 150 rakamlarından bin 500 hasta sayısını geçti. Vatandaşlarda bir rahatlık var. Bu üçlü güvenlik halkasından asla vazgeçmeyelim. Kimse ‘bana bir şey olmaz’ demesin, virüs her an, her yerden gelebilir” diye konuştu.
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