Kamuya esnek çalışma geldi peki özel sektör

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Dr. Demir ve Dr. Kılıç, genelgenin 22 Mart yani pandeminin başında çıkarılan genelge ile büyük ölçüde aynı olduğunu belirterek “Bir başka ifadeyle en başa dönülmüştür ve ne yazık ki ders çıkaran bütünlüklü bir değerlendirme ile devamında bütünlüklü önlemler yine yoktur” dediler.

‘AYRIMCILIK YAPMAYIN’

“Salgın ve risk devam ederken çalışanlara yönelik tedbirler konusunda ayrımcılık yapmayın” diyen Demir ve Kılıç, özetle şu ifadelere yer verdi: “AKP iktidarının ekonomik gerekçelerle 1 Haziran sonrası epidemiyolojinin yol göstericiliğinden yoksun bir şekilde erkenden, aceleci, kontrolsüz olarak açılma süreci başlatmasının bugünkü sonucu salgının kontrol edilemez bir noktaya doğru ilerlemesi olmuştur. Bu durum pandemi ile mücadelenin bireysel sorumluluğa bırakılmasının da bir sonucudur. Çalışanlar arasında böyle bir ayrımcılık salgınla mücadeleye ve topluma zarar vermektedir. Covid-19 kapsamında sadece kamu çalışanlarına yönelik değil tüm çalışanlara yönelik tedbir alınmalıdır.”