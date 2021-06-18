Kanserle mücadele eden Canan Ergüder’den yeni paylaşım

18 Haziran 2021 Cuma, 10:50

Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve tedavi süreci başarıyla devam eden oyuncu Canan Ergüder, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikâh masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan ünlü oyuncu, son olarak bir arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu paylaşımına “Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü” notunu düştü.

"BEŞİNCİ KEMOTERAPİ BİTTİ"

Geçtiğimiz haftalarda son durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendiren Canan Ergüder, Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekildiği fotoğrafını yayınlamıştı. Ergüder, "Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.