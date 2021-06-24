Kanuni portresi yerini buldu

24 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Geçen mart ayında Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarıldıktan sonra alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi Saraçhane’deki İBB Binası’nda düzenlenen törenle tanıtıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sanat, kültür adına emanet etmek istediğiniz, geleceğe taşınmasını arzu ettiğiniz, İstanbul’u temsil eden ne var ise en doğru adres, İBB olacaktır. Bu iki eseri ve alacağımız yeni eserleri halkımızla buluşturacağımız yer Haliç Tersanesi’nde uygulaması devam edem Sanat Müzesi; bu eserleri orada sergileyeceğimizi İstanbul halkına ve bütün sanat severlere duyurmak isterim” dedi. Tersanenin 566 yıl önce Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulduğunu kaydeden İmamoğlu, “Haliç Tersanesi, hafızamızdaki tersane kimliğine ve faaliyetlerine devam edecek; aynı zamanda da burada hem bu iki sanat eserinin sergilendiği İstanbul Sanat Müzesi, İstanbul Fotoğraf Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi ve İstanbul Müzik Müzesi yer alacak. Fatih portresini, Kanuni portresini ve ilavesinde diğer eserleri, iki yıla kalmadan bu alanda vatandaşlarımızla daimi bir sergi olarak buluşturmayı çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BAĞIŞÇI ZİYARET EDECEK’

Ekrem İmamoğlu, bağışçının kimliğinin sorulması üzerine “Bağışçımızın kim olduğunu şu anda söyleyemiyoruz. Ama tahmin ediyorum ki, kendisi gelip bizi ziyaret edecek. Uygun görürse bunu kamuoyuyla paylaşırız. Şu anda kendisi bağışlamakla kalmak istiyor” diye yanıt verdi. İmamoğlu, “Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk sergilendiğinde koruma alanları oluşturulmuştu. Aynı şey Kanuni için de geçerli olacak mı” sorusunu da “Tabii. Bu özel koruma alanı, yine bu binada özel bir bölüm olarak tasarlanmıştı. Orada duruyor zaten. Her iki eser de orada muhafaza edilmeye devam edecek. Ama ilerleyen dönemde sanat müzemizde, yine aynı koruma, muhafaza mekanizmasının kurulu olduğu bir yeri inşa edeceğiz. Yüzyıllar boyu şehrimizin bir emaneti olarak duracak” ifadelerini kullandı.