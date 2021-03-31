Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da açık artırmada 350 bin sterline satıldı

Portrenin 80-120 bin sterlin (110-165 bin dolar) arasında bir fiyata satılması öngörülüyordu.

Müzayedede Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan'ın da 17'nci yüzyılda yapılmış bir portresi de beklentinin çok üzerinde bir fiyata ulaştı ve 60 bin sterline satıldı.

19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Portrenin benzerlerinden farklı olarak bakır levha üzerine çizildiği açıklandı.

Kanuni'nin bu portresinde, onun bilinen diğer versiyonlardan daha canlı bir şekilde resmedildiği ve bu tasvirin, 1534'te İstanbul'a giden Venedik delegasyonunun bir üyesinin Kanuni tasvirine daha uygun olduğu ifade ediliyor:

"Siyah iri gözlü, zalim değil merhametli, yüzüne göre biraz fazla büyük kemer burunlu, uzun kızıl bıyıklı, sakalları traş yerine makasla kısa kesilmiş, uzun ince boyunlu."

43 yaşındaki hali

Portrenin, Sultan Süleyman'ın Irak'ı Sefevilerden aldığı, Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı zaman dilimine denk düştüğü, portrede Sultan Süleyman'ın 43 yaşında olduğunun düşünüldüğü aktarılıyor.

Müzayedede satılması planlanan "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonda, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'ân-ı Kerim sayfası, 10'uncu yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'ân-ı Kerim'in yanı sıra, Osmanlı Devleti dönemine ait çok sayıda kilim ve halı bulunduğu kaydedildi.