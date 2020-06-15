Kapatılan AKP'li trol hesaplar, dolandırıcılık için de kullanılmış
Twitter'ın kapattığı AKP destekçisi 7 bin 340 hesap, dolandırıcılık faaliyetleri için de kullanılmış.
Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, Türkiye'den 7 bin 340 hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattığını açıklamıştı.
Twitter, bu hesapların AKP'nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini bildirmesinin ardından CİMER Başkanı Fahrettin Altun Twitter'ın iddiası yalanlayarak, tepki göstermişti.
DOLANDIRICILIK İÇİN DE KULLANILMIŞ
Twitter'ın AKP destekçisi olan ve tek bir merkezden yönetilen hesapları kapatmasının bir diğer gerekçesi de bu hesapların aynı zamanda dolandırıcılık ve yasadışı korsanlık yapmak için kullanıldığı ortaya çıktı.
Yapılan açıklamada, bu hesapların dolandırıcılık için de kullanıldığı ifadesi yer almış fakat dikkat çekmemişti.
O AÇIKLAMA
Twitter'ın AKP destekçisi troll hesaplarının dolandırıcılık için de kullanıldığını şu ifadelerle belirtilmişti:
"Bu ele geçirilen hesaplar, düzenli olarak yukarıda belirtilen devlet aktörleri tarafından hack'lenme ve ele geçirme çabalarının hedefi olmuştur. Bu troll ağı aynı zamanda, kripto para birimiyle ilişkili (spamlı e-posta) ticari etkinlikler için de kullanıldı."
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