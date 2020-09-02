Kapatılan hastaneler için Hastanemi Açın Platformu’ndan çağrı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 16:24

Sağlık meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerin oluşturduğu Hastanemi Açın Platformu, kentteki şehir hastanesinin açılması sürecinde kapatılan hastanelerin yeniden açılması yönünde talepte bulundu. Yüksek İhtisas Hastanesi önünde eylem yapan platform, kentteki yüksek vaka artışları nedeniyle, kapanan tüm hastanelerin yeniden açılmasını istedi.



Kentte, vaka artışlarının çok yüksek olması ve yoğun bakım ünitelerinin dolması nedeniyle Numune Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi’nin pandemi hastanesi olarak açılması gündemde.

Hastanemi Açın Platformu da bu nedenle kapatılan Yüksek İhtisas Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada konuşan platform sözcüsü ve TTB Merkez Konseyi Eski Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, taleplerinin önemli bir ihtiyaç olduğunun görüldüğünü kaydetti. İlhan, sağlık altyapısının yetersiz kaldığı pandemi koşullarında, bu hastanelerin yeniden ve tarihi kimlikleri korunarak açılması gerektiğini söyledi.

"HASTANELERİN KISMEN DEĞİL TAMAMEN AÇILMASINI İSTİYORUZ"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de yüzyılda bir görülen salgının Ankara’nın göbeğindeki hastanelerin kapandığı bir döneme denk geldiğini ifade etti. Henüz salgın çıkmadan önce bu hastanelerin neden kapatılmaması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Taşcıer, eğer şehir merkezindeki bu hastaneler kapatılmamış olsaydı yurttaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabileceğini söyledi. Çoğu hastanın koronavirüs salgını nedeniyle tedavisini ertelediğini belirten Taşcıer, “Henüz geç değil. Hastanelerin kısmen değil tamamen açılmasını talep ediyoruz” dedi.

"ŞEHİR HASTANELERİ BÜTÇEYE BÜYÜK YÜK"

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik ise şehir hastanelerinin bütçeye büyük yük getirdiğini ifade etti. Eksik, iktidarın şehir hastanelerini yandaşlara peşkeş çektiğini, yurttaşın ise sağlık hizmetine kolay ulaşamayarak mağdur olduğunu söyledi. Eksik, kapatılan hastanelerin bir an önce hizmete açılması gerektiğini vurguladı.