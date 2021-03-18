Kapatma davasının ardından dolarda sert dalgalanma

18 Mart 2021 Perşembe, 12:45

Dolar/TL bugün en düşük 7.46 en yüksek 7.56 seviyesinden işlem gördü. Volatilitenin arttığı dolar/TL saat 1119'da 7.5075/7.5150 seviyesinde işlem görüyor.

ABD 10 yıllık hazine tahvil getirisi bugün 10 baz puan artışla Ocak 2020'den beri ilk defa yüzde1.74'e yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın dünkü kararı sonrası piyasalarda bugün yön belirleyici olarak 1400'te açıklanacak olan TCMB'nin faiz kararı izlenecek. Reuters anketine katılan 21 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor.

İlk piyasa tepkisi ötesinde TL'nin önümüzdeki dönemdeki performansı açısından da bugünkü karar belirleyici konumda. Bankacılar TCMB'nin piyasadaki faiz artırım beklentilerini karşılamaması halinde piyasanın gerisinde kalabileceğine ve TL'nin de ekonomik toparlanma yolundaki küresel piyasaların merhametine kalma riskine dikkat çekiyorlar.

Piyasalarda izlenen risk unsurlarına arasında dün itibarıyla Halkların Demokrasi Partisi'nin (HDP) kapatılmasına yönelik açılan dava da girdi.

Istanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, "Eğer 100 baz puan faiz artırımı gelmezse, kurda çok tehlikeli bir alevlenmenin yolu açılır. Hatırlayalım, Türk-ABD ve AB ilişkilerinin HDP'ye kapatma davası açılması sonrası hem bozulması hem de uyarıların öne çekilmesi söz konusu olacak. Zaten diken üstünde duran gelişmekte olan piyasa fonları açısından düşük faiz, reform eksikliği ve güvercin bir TCMB, Türkiye'den çekilmek için gerekçe olarak kullanılır" dedi.