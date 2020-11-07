Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Covid 19'a yakalandı
İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif olduğunu bildirdi.
Test sonucunun pozitif olduğunu sosyal medya hesabından açıklayan Selvitopu, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, evde izole olduğunu açıkladı. Selvitopu, yakın zamanda kendisiyle temaslı kişilere de test yaptırması çağrısında bulundu.
Selvitopu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Covid-19 test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim. Genel sağlık durumum iyi. Eşimle birlikte evimde izoleyim. Yakın zamanda temasta bulunduğum kişilerin, tedbir amaçlı kontrollerini yaptırmalarını rica ediyorum. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Sağlıkla kalın..."
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