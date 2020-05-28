Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga serbest bırakıldı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 10:04

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının yaptığı suç duyurusunun ardından, 2013 yılında 17 yaşındayken attığı iddia edilen tweetler nedeniyle gözaltına alınan CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Koyurga, ifade vermek için gitti İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlikte, hakim karşısına çıkan Koyurga, konutunu terk etmemek şartıyla, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest kaldı.