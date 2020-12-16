Karabağlar Belediyesi’nden öğrencilere eğitim desteği
Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencilere semt merkezlerini açtı. İhtiyaç duyan öğrenciler, evlerine yakın semt merkezlerine giderek internet altyapısına sahip tablet bilgisayarlardan yararlanacak.
Semt merkezlerine, kapasitelerine göre öğrenci kabul ediliyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan öğrenciler, gelişmiş yazılım ve donanıma sahip tablet bilgisayarları ders saatleri süresince kullanabiliyor. Sınıflar ve semt merkezlerinin dezenfeksiyonları düzenli aralıklarla yapılıyor.
Öğrenciler özellikle Kazım Karabekir, Eskiizmir, Limontepe, Barış semt merkezlerinden, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatlerde aktif olarak yararlanıyor. Ayrıca Cennetçeşme, Özgür ve Aydın semt merkezlerinde de gerekli altyapı hazırlandı. Bu merkezlerdeki sınıflar talep olması durumunda hemen hizmete açılabilecek.
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, öncelikli görevlerinden olan eğitime desteği salgın günlerinde de sürdürdüklerini hatırlatarak, “Geleceğimiz olan öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Salgın ülkemize sıçrar sıçramaz okulların dezenfeksiyonundan KARBEM’de online eğitime geçilmesine kadar bir çok önlem ve mücadele çalışması başlattıklarını belirten Başkan Selvitopu, “Vaka sayılarının hızla arttığı bu ikinci dalga döneminde de yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Uzaktan eğitime ulaşamayan çocuklarımız için semt merkezlerinde gerekli altyapıyı oluşturduk. Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarımızı, her türlü önlemin alındığı bu merkezlerimize gönderebilir. Tüm öğrencilerimize kolaylık ve başarılar diliyorum” dedi.
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