Karabağlar’da salgın önlemi: Nikaha işlemleri online olacak

20 Ağustos 2020 Perşembe, 11:52

Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlere bir yenisini ekledi. İlçede evlenecek çiftler nikah başvurularını online olarak yapabilecek. Karabağlar Belediyesi’nin dijitalleşme hedefinin de bir parçasını oluşturan sistem, “www.karabağlar.bel.tr” adresi üzerinden hizmet veriyor. Böylece çiftler belediye birimlerine gitmeden, nikah başvurularını elektronik ortamda gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı İzmir’in en büyük ilçelerinden Karabağlar’da, nüfusun önemli bir bölümünü gençler oluşturuyor. Belediyeye yıllık yaklaşık 3 bin 150 adet nikâh başvurusu yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dijitalleşme atağını hızlandıran Karabağlar Belediyesi, bir çok hizmeti internet ortamında vermeye başladı. Son olarak buna, “Online Nikah Başvurusu” eklendi.

Yeni sistemle vatandaşların, gerekli belgelerini tamamlayarak başvurularını kolayca yapmaları amaçlanıyor. Hizmeti kullanacak çiftler, başvuru yoğunluğu nedeniyle sıra beklemek zorunda kalmıyor.

DİJİTAL BELEDİYECİLİK

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, vatandaş memnuniyetini artırmak ve hizmetin zamanında, daha kaliteli sunulması amacıyla dijitalleşmeye özel önem verdiklerini vurguladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yöndeki çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Başkan Selvitopu, “Emek ve malzemeden tasarruf edilmesini amaçlayan ‘Dijital Arşiv’ projemizde sona geldik. Şimdi önemli bir adım daha attık. ‘Online Nikah Başvurusu’ sistemiyle, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Böylece evlendirme dairelerimizdeki yoğunluk da azalmış olacak. Evlenecek çiftlerimize şimdiden mutluluklar diliyorum” dedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Evlenmek isteyen çiftler, TC kimlik numaraları ve telefon numaralarını girerek kendilerine sistem üzerinden gönderilen doğrulama koduyla işleme başlıyor. Nikâh günü, saati ve nikâh yerini seçtikten sonra ödemesi gereken ücreti kredi kartıyla yatırabiliyorlar.

Belediyede kullanılan evlendirme programı ekranına düşen başvurular, ilgili personel tarafından kontrol ediliyor. Eksik belge varsa, başvuru sahibi SMS ile bilgilendiriyor. Eksik belge yoksa yine başvuru sahibi tarafından belirlenen süre içinde evrakların asılları evlendirme dairesine teslim ediliyor.

Bu uygulamadan önce evlenme başvurusu yapmak isteyen çiftler, tarih bildirmek, gerekli belgeleri öğrenmek ve bu belgeleri teslim etmek üzere evlendirme dairesini en az iki kez ziyaret etmek zorundaydı.