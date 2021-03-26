Karabağlar’da spora yatırım

Karabağlar’da gençleri, çocukları spora yönlendirmek amacıyla projelendirilen Karabağlar Gençlik Merkezi, temel atma aşamasına geldi.

İZMİR / Cumhuriyet
26 Mart 2021 Cuma, 06:57
Karabağlar’da spora yatırım
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İhale bedeli yaklaşık 90 milyon lirayı bulan projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte yaşama geçireceklerini vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Merkezi, Karabağlar’a çok yakışacak. Gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmada önemli bir görev üstlenecek” dedi.

Karabağlar Belediyesi’nin mütevazı bütçesine rağmen her zaman spor ve sporcunun yanında olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, şöyle konuştu: “Merkez tamamlandığında, özellikle amatör spor kulüplerimiz burayı yoğun olarak kullanacak. Ayrıca sporla ilgilenen her yaştan vatandaşımızın buluşma noktası olacak. 2.5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz”


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