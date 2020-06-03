Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan: Dağımız taşımız RES doldu

03 Haziran 2020 Çarşamba, 11:55

Yatırımın ÇED raporunu iptal eden İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin kararını bozan Danıştay’ın kararını yorumlayan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçede RES’ler için tahsis edilen proje sahalarının toplamının, yarımada yüzölçümünün %71’ini kapsamasının hiçbir mantıklı izahı olamayacağını söyledi. Şirketle yapılan hukuk mücadelesinin beş yılı geride bıraktığını hatırlatan Erdoğan, “Bu davalarda ÇED olumlu kararı iki kez, üretim lisansı ise bir kez iptal edilmesine rağmen, ilgili Bakanlıklar izinleri yeniledi. RES yatırımlarında yerel yönetimlerin ve bölge halkının süreçlerin daha fazla içinde olduğu bir model benimsenmeli. Bakanlıklar ihaleleri açıyor, tahsisleri yapıyor, lisansları ve ÇED Olumlu raporunu veriyor, olan buradaki vatandaşımıza oluyor. Mülkiyet hakkının hiçe sayan, yerel yönetimlerle ilişki kurma gereği bile duymayan yatırımcılar yurttaşlarımızı isyan noktasına getiriyor. Hani nerde kaldı milli irade? Bölge halkı, kendi tarlası üzerinde ya da yakınında fır fır dönen santraller hakkında bir görüş ifade etmeyecek mi? Bu mu demokrasi?” dedi.

İZMİR’DEKİ HER 4 RES’TEN BİRİ KARABURUN’DA

Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’de faaliyet gösteren her 5 rüzgar santralinden biri İzmir’de bulunuyor. İzmir’deki her 4 santalden biri ise Karaburun’da. İzmir’de ayrıca 261 Megavat RES’ın inşası devam ediyor. Biz Karaburun Belediyesi olarak RES’lerin proje sahalarının belirlenmesi süreçleri ve yatırım izinlerine hiçbir müdahalede bulunamıyoruz. ‘Proje inceleme’ ile binalara ‘yapı kullanma izni ve tetkiki’ dışında hiçbir etkimiz olamıyor. Yatırımcılar yerel yönetimler ve yöredeki vatandaş ile ile temas etmekten kaçınıyor. Dağımız taşımız RES doldu. Bu kadar yeter diyoruz. İlçemize yeni santral kurulmasını istemiyoruz”