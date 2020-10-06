Karaburun’da ormanı yok eden GES projesi hakkında suç duyurusu

06 Ekim 2020 Salı, 15:00

Karaburun Kent Konseyi, İzmir'in Karaburun ilçesinde Küçükbahçe Mahallesi’nde 300 bin metrekarelik bir alanda Güneş Enerjisi Santralı (GES) kuran Sevtur Turizm ve Ticaret AŞ. hakkında suç duyurusnda bulundu.

Karaburun Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada, "İris Gölü ve Karareis Barajı’nı, yok oluş noktasında tehdit altında bırakan, yaratacağı ekolojik yıkım konusunu hiç umursamayan bu “proje” hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve ÖÇKB sürecini denetleme yetkisini üzerine alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı; ÖÇKB ilanının gereklerini yerine getirmeye bir kez daha davet ediyor ve Sevtur Turizm ve Ticaret AŞ.’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aykırı ve suç teşkil eden yatırımının acilen durdurulmasını tekrar talep ediyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Karaburun'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen alanda 300 bin metrekarelik bir alanda kurulması planlanan Gu¨neş Enerjisi Santralı (GES) için şirket ağaç kesimi yapmış, orman arazisi tıraşlanmıştı. Karaburun Kent Konseyi, ormanın tıraşlanması ve toprağın sıyrılmasıyla birlikte bölgenin ekosisteminin bu¨yu¨k tahribata uğradığını açıklayarak çalışmaların bir an önce durdurulmasını istemişti.



