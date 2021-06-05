Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir haftadır yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar; Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Toroslar mevkinde de etkisini devam ettirecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelerde, bugün ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Toroslar mevkisi ile Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın parçalı az bulutlu olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege'de kuzeybatılı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
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