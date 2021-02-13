Karagümrük - Fenerbahçe maçında gol geldi
Haftanın önemli maçında Karagümrük Fenerbahçe'yi ağırlıyor
Haftanın önemli maçında Karagümrük Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
13. dakikada Jimmy'nin pasında Ademi vurdu, altay çıkardı.
19. dakikada Mesut'un ortasında Thiam'ın golüyle Fenerbahçe öne geçti.
Karagümrük ilk 11’i:Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.
Fenerbahçe ilk 11’i: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Valencia, Thiam.
En Çok Okunan Haberler
- Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
- Bu defa kayınpederiyle ilgili haberlere erişim engeli
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- 'Allah kerim' modeli
- ‘Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu’
Video Haberler
- Aşı izdihamı kameraya böyle yansıdı
- Gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile düeti beğeni topladı
- Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
- Başkent'te sır cinayet!
- İYİ Parti'den AKP'ye 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
- Bu defa kayınpederiyle ilgili haberlere erişim engeli
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- 'Allah kerim' modeli
- ‘Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu’