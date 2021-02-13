Karagümrük - Fenerbahçe maçında gol geldi

Haftanın önemli maçında Karagümrük Fenerbahçe'yi ağırlıyor

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2021 Cumartesi, 18:08
Karagümrük - Fenerbahçe maçında gol geldi
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Haftanın önemli maçında Karagümrük Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

13. dakikada Jimmy'nin pasında Ademi vurdu, altay çıkardı.

19. dakikada Mesut'un ortasında Thiam'ın golüyle Fenerbahçe öne geçti.

Karagümrük ilk 11’i:Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.

Fenerbahçe ilk 11’i: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Valencia, Thiam.


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