Karamollaoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Onlar zemzem suyu ile yıkanmışlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onanmasını "Bu tweetler ile Fethullah Gülen arasında irtibat kurmaya teşebbüs edersiniz şu anda iktidar partisinin ne milletvekilleri ne il başkanları arasında ceza almayacak bir kişi kalmaz" sözleri ile değerlendirdi.

Haftalık gündem toplantısında konuşan Karamollaoğlu, cezanın 23 Haziran tarihinde onanmasına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 7-8 yıl evvel attığı tweetlerden dolayı verilen ceza onandı. Garip durumlar var burada. Birinci gariplik tarih tam 23 Haziran’a denk geldi. 23 Haziran’ın özelliği ne? Mahalli seçimlerde İstanbul’u iktidar partisinin büyük bir rakamla kaybetmiş olması. Sanki bunun rövanşı alınıyor gibi."

Karamollaoğlu hakim ve savcılara seslenerek "Bir insanın 8 yıl önce attığı tweeti şu anda gündeme getiriyorsan iktidar partisinin mensuplarının tweetleri ne olacak? Onlar masum çünkü zemzem suyu ile yıkanmışlar" dedi.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ama daha da garip olanı şu 7-8 yıl evvel atılan bu tweetleri eğer siz cezai müeyyide için kullanmaya kalkar, bu tweetler ile Fethullah Gülen arasında irtibat kurmaya teşebbüs edersiniz şu anda iktidar partisinin ne milletvekilleri ne il başkanları arasında ceza almayacak bir kişi kalmaz. Çıkarsınlar bütün tweetleri. Bakanları övgüler yağdırdı, ‘Hasret kaldık ne zaman geleceksiniz’ dediler. Bunlar suç değil ama 7-8 yıl önce CHP’li olduğu için bir hanımın attığı tweet onun ağır ceza almasına vesile olur. Ya Allahtan korkun. Özellikle savcılara, hakimlere sesleniyorum; bir insanın 8 yıl önce attığı tweeti şu anda gündeme getiriyorsan iktidar partisinin mensuplarının tweetleri ne olacak? Onlar masum çünkü zemzem suyu ile yıkanmışlar."