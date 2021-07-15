Karamollaoğlu'ndan sert 15 Temmuz yorumu

15 Temmuz 2021 Perşembe, 13:21

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FETÖ’cü darbe girişimi 15 Temmuz’un yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Karamollaoğlu, AKP’ye sert sözlerle yüklendi.

Karamollaoğlu, "15 Temmuz, nesiller boyunca bir ülkeye yol gösterecek olan bir direniş destanıydı. Ancak iktidar 15 Temmuz'un aziz hatırasını ve ruhunu, o günün bize bıraktığı mirası kendi otoriter sistemini oluşturmak için bir masala çevirdi. O direnişin ruhunu kendi ikbali için kullandı ve hâlâ da kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi liderinin açıklamaları şöyle: