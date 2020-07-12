Karapınar: Fenerbahçe bitirici değil

12 Temmuz 2020 Pazar, 23:49

Süper Lig’in 32’nci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, ‘’Bizim için önemli bir maçtı. Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda adım atmış olacaktık. Çok da iyi hazırlandık hafta boyunca ama maça iyi başlayamadık, kolay bir gol yedik. Toparladık, golü attık o ara oyunun kontrolü bizdeydi. 2’nci golü atabilseydik farklı olabilirdi ama kolay bir gol yedik yine. Çok alternatifli bir kadromuz olmadığı için oyuncu değişiklikleri yaptık. Sivasspor iyi oynadı ve maçı kazandı. Bizim için çok kötü bir sonuç oldu ama bu sezonu sonuçta bitirmeliyiz. Takıma baktığımda elinden gelen mücadeleyi yaptı. Koşu mesafelerine baktığımızda rakipten fazla koşmuşuz ama bitirici noktalarda olayı sonuçlandıramıyoruz. Mağlup olduk, üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Umarız önümüzdeki maçlarda telafi ederiz’’ dedi.



‘’ALTERNATİFLİ BİR KADROMUZ YOK’’



Tahir Karapınar, daha alternatifli bir savunma hattı olsaydı Fenerbahçe’nin durumunun ne olacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: ‘’Alternatifli bir kadromuz yok. Serdar cezalıydı bugün Ozan’ı oynattık. Orta sahada eksildik. Artık bunları yönetimimiz en iyi şekilde düşünür ve ona göre gerekli önlemleri alırlar’’ şeklinde konuştu.

Genç oyuncuların Fenerbahçe’nin geleceği olduğunu ifade eden Tahir Karapınar, ‘’Ben onlara güveniyorum. Ben zaten altyapı görevi için geldim, gençlerin oynamasını çok istiyorum. Zamanlamayı çok iyi seçmek gerekiyordu. Önceki maçlarda küme düşme takımlarıyla oynadık, o riski alamadık. Bu maçta Ömer ile başladık ve iyi performans aldığımızı düşünüyorum. Genç yaşta risk aldı, koştu, mücadele etti. Ferdi bizim için önemli bir oyuncu. Bu oyuncuları kazandık diye düşünüyorum. Gelecekte Fenerbahçe’nin iyi oyuncuları olacaklarını düşünüyorum’’ diye konuştu.