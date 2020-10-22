Kardeşi tarafından sokak ortasında öldürülen Melek Aslan, toprağa verildi

22 Ekim 2020 Perşembe, 13:34

Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan (21), Diyarbakır'da olan ablası Melek Aslan'ın (24) yanına gelerek, sokak ortasında tabanca ile ablasını öldürmüştü.

Yaşanan olayın ardından kardeş gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Melek'in cansız bedeni otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü.

Burada otopsisi tamamlanan genç kızın cenazesi, babası ve avukatı tarafından teslim alınarak memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Genç kız, Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARDEŞ TUTUKLANDI, ESKİ SEVGİLİ ARANIYOR



Öte yandan Mustafa Aslan, gece yarısı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aslan, emniyet ve savcılık sorgusunda ablası Melek'i 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Genç kızın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkan eski erkek arkadaşı Orhan V. ise polis tarafından cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranıyor.



