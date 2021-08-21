Kargo kamyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi

Uşak'ta, polis ekiplerince kargo şirketine ait kamyonda, 6 kilo 810 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:54
Kargo kamyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi
Abone Ol google-news

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracılığıyla uyuşturucu taşındığı bilgisini alınca ise harekete geçti.

Ekipler, kamyonu il merkezinde durdurdu. Dedektör köpekle yapılan aramada, 6 kilo 810 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili kamyon şoförü, gözaltına alındı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler