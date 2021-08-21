Kargo kamyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi
Uşak'ta, polis ekiplerince kargo şirketine ait kamyonda, 6 kilo 810 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracılığıyla uyuşturucu taşındığı bilgisini alınca ise harekete geçti.
Ekipler, kamyonu il merkezinde durdurdu. Dedektör köpekle yapılan aramada, 6 kilo 810 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili kamyon şoförü, gözaltına alındı.
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