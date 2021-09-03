Karşıyaka Çarşı’ya 10 ayrı tasarım
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediye meclisi eylül ayı ilk oturumunda Karşıyaka çarşısına yönelik çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir şubelerinin paydaşlığında 90 kişilik öğrenci grubunun, çarşıyla ilgili 10 farklı tasarım hazırladığını açıkladı. Başkan Tugay, “Meydan ve sokaklar ile 10 farklı proje var. İnceleyip en iyi parçaları bir araya getirerek tek proje haline getirip, bölge sakinlerine ve STK’lere sorup onların da görüşlerini alarak projeyi netleştireceğiz. Çarşının daha fonksiyonel olması için çabalıyoruz. Kasım ayında, çarşının altyapısıyla üstyapısıyla değişim sürecini başlatmak istiyoruz” dedi.
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