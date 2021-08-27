Karşıyaka 'Kent’te Sanat Söyleşileri’nde yönetmenler günü

27 Ağustos 2021 Cuma, 15:03

Dondurmam Gaymak ile Türkiye’yi dünyada temsil eden, yönettiği filmleriyle yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan yapımcı, yönetmen ve senarist Yüksel Aksu, çektiği filmleri ve yazdığı senaryolarıyla farklı bakış açılarını izleyicilere yansıtan yönetmen, senarist Semir Aslanyürek ve yazar, yönetmen Semih Çelenk Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı’nda Karşıyakalılar ile buluştu. Söyleşide; yaşamdan sanata, filmlerden hayata, dünden bugüne birçok konu konuşan yönetmenler, pandemi sonrası süreci de değerlendirdi.

İzmir’in kültürel hayatını hareketlendirerek, sanatın ve sanatçının önemini hatırlatmak adına yapılan söyleşiler sosyal mesafe gözetilerek, herkese açık ve ücretsiz şekilde gerçekleşiyor.