Karşıyaka'da depreme karşı işi birliği

04 Aralık 2020 Cuma, 08:26

Eğitimde deprem mevzuatı, riskli yapılar, imar, inşaat gibi konulara öncelik verilecek. Eğitimin ardından oluşturulacak bölgesel WhatsApp grupları sayesinde apartmanlar ile belediye arasındaki iletişim daha hızlı sağlanacak. Söz konusu eğitim ile apartman yöneticilerinin yerel yönetim sisteminin etkili bir parçası haline getirilmesi ve çözüm odaklı çalışması hedefleniyor. Projeye ilişkin konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Karşıyaka’daki apartman yöneticileriyle ilgilenecek bir birim kuruyoruz. Bu birim, yöneticileri her konuda asiste edecek, yöneticilerin her türlü sorunuyla ilgilenecek. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı olacak bu birim ile en büyük amacımız apartman yöneticilerimizden sağlıklı ve hızlı geri bildirim almak. Karşıyaka’da meydana gelen sorunlardan hemen haberdar olmayı ve en hızlı şekilde çözmeyi hedefliyoruz” dedi.