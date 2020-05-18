Karşıyaka'da ‘Kent Market’ ilk şubesini açtı

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:12

Karşıyaka Belediyesi iştirâki Kent A.Ş. tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen Kent Market, Cumhuriyet Mahallesi'nde açıldı. Market raflarında; Ege Bölgesi ve İzmir’de faaliyet gösteren çeşitli kooperatiflerden temin edilen güvenilir, doğal, sağlıklı ve kaliteli ürünler tüketiciyle buluşuyor. Kırmızı et, tavuk, bakliyat, sıvı yağ çeşitleri, şarküteri ile günlük süt ve süt ürünleri, bal ve peynir çeşitlerinin yanı sıra, Kent A.Ş tarafından üretilen köfte ve sucuk gibi ürünler de tesiste satışa sunuluyor.

'AMACA UYGUN HİZMET'

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Kent Market ile hedefimiz; üretici ve tüketiciyi aracısız şekilde buluşturmak, daha dezavantajlı olan bölgelerimizi önceleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek, amacına uygun şekilde hesaplı fiyatlarla halkımızın kaliteli gıdalara ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu anlayışla Cumhuriyet Mahallesi’nde açtığımız marketimizi ilerleyen dönemde sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan diğer mahallelerimize de taşımak istiyoruz. Ayrıca, hiçbir geliri olmayan yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir alışveriş kartı projemiz de var. Belirlenecek vatandaşlarımıza birer kart vererek, her ay marketimizden belli bir miktarda ücretsiz alışveriş yapma imkanı sunacağız” dedi.