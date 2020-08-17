Karşıyaka’da Taş Heykel Sempozyumu sona erdi

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:15

Programın başlangıcında konuşan sempozyum koordinatörü Ekin Erman, “Kusursuz bir sempozyum geçirdik, bir gün bile sıkılmadık. Sıcağın altında, zor koşullarda çalışmak durumunda kalsak bile ortaya çok güzel işler çıktı. Elimizde bulunan, kullandığımız tüm teknolojik aletler, bir gün hurdaya çıkacak ve yok olup gidecek. Ama bizim yaptığımız heykeller, yüzyıllar boyunca bu kentin içinde yaşamaya devam edecek. Sanata ve sanatçıya verdiği değer için; pandemi koşullarında bile sempozyumu gerçekleştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere emeği geçen tüm belediye personeline ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şebnem Güncü’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA SANAT, DAHA FAZLA MEDENİYET"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise şunları kaydetti:

“Öncelikle tüm sanatçı arkadaşlarıma, koordinatörümüz Ekin Bey’e, Kültür Müdürü’müz Şebnem Hanım’a ve projede yer alan herkese emekleri sebebiyle teşekkür ederim. Belediyelerin görevi sadece kentin temizliğini sağlamak, yol yapmak, bahçeler düzenlemek değildir. Sanatı ve sanatçıyı desteklemek, kent estetiğini sağlamak da belediyenin görevidir. Bir başka şehre turist olarak gittiğimizde önce o kentin sanat eserlerini ararız, seyahat sonunda da aklımızda o eserler kalır. Çünkü o eserler kente estetik ve nitelik katar. Yurtdışında başbakanlık yapan bir kadın konuşmasında ‘İnsanların mutluluğu yaşamlarına getirdiği kaliteyle, bu da büyük oranda sanat ve sporla gerçekleşir’ demişti. Bu cümle ışığında beklediğimiz şey, aslında sanat yolu ile mutluluktur. Medeniyet denince akla önce İzmir, İzmir’de de Karşıyaka gelir. Bu kentin insanları da böylesi güzel sanat eserlerini hak ediyor. Kendi adıma sıradan mermer blokların nasıl canlanıp, sonsuzluğa ulaşacak bir şekil aldığını gözlemlemekten büyük keyif aldım. Önce Karşıyaka sonra tüm Türkiye için daha fazla sanat, daha fazla insanlık, daha fazla medeniyet, daha fazla estetik diliyorum.”

Konuşmaların ardından Cemil Tugay sempozyum koordinatörü Ekin Erman’a, meclis üyeleri de sempozyuma katılan sanatçılar Bahadır Çolak, Çağdaş Erçelik, Kadriye İnal, Tolga Yurtözveri ve Varol Topaç’a plaket takdim ettiler. Sanatçılara asistanlık yapan Seda Kızanlıkanya ve Bengisu Kınay ile sempozyumu organize eden Kültür Sosyal İşler, Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlüğü personellerine de teşekkür belgesi verildi.

Mermer blokları şekillendiren, şekillendirirken eserleri edebiyatla daha da sanatsal kılan heykeltıraşların; Homeros’un Rüyası, Umut Etmek, Atilla İlhan, Nazım Radyosu ve isim koymayarak yorumu izleyiciye bırakmayı tercih ettikleri eserlerinin, kurul incelemesinin ardından kentin farklı noktalarında sergilenmesi planlanıyor.