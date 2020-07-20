Karşıyaka'da TOKİ’nin sattığı alanda uçurtma şenliği
İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi Mavişehir'de TOKİ tarafından satışı gerçekleşen rekreasyon alanının, halkın kullanımında kalması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla uçurtma etkinliği düzenledi.
Türk bayrağı resimli uçurtmalar gökyüzünü gelincik tarlasına çevirirken, etkinliğe Bisikletliler Kooperatifi (BİSİKOOP) üyeleri de destek verdi. Etkinliğe katılan Karşıyaka Meclis üyesi Belma İnam, halkın kullanımı için ayrılan rekreasyon alanının satılmasına karşı olduklarını ve satış kararından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.
İnam ayrıca satılan alanın flamingoların üreme sahası olduğunu ve korunması gerektiğine dikkat çekti. Yaklaşık 100 çocuğun uçurtma uçurduğu alana vatandaşlar da gelerek destek verdi. Etkinliğe Karşıyaka Meclis üyesi Cemil Yüm de katıldı. Yüm, Pazartesi günü saat 18.30 da alanda Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın basın açıklaması yapacağını belirterek, herkesi destek vermeye davet etti.
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