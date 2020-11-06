Karşıyaka’nın deprem raporu: 21 ağır, 38 orta hasarlı bina
Karşıyaka Belediyesi, deprem felaketinin ardından ilçedeki hasar durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaştı. 6 Kasım itibariyle, ilçede 21 ağır hasarlı ve 38 orta hasarlı bina olduğu belirtilirken, ihbarların ve tespit çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi.
Karşıyaka Belediyesi tarafından, hasar tespit başvuruları ve inceleme sayıları ile rapor takip ve itiraz süreçlerine ilişkin, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklama şöyle:
“Belediyemize şu ana kadar 4076 hasar tespit ihbarı yapılmış, 2366 binadan hasar tespit çalışması talep edilmiştir. 755 binanın hasar tespit çalışmasını yapan Belediyemiz teknik ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Ön değerlendirme Belediyemiz teknik ekiplerince yapılmaktadır. Kesin hasar tespit çalışması ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Binalarının durumuna ilişkin bilgi talep eden vatandaşlarımız, Bakanlığın hasar tespit tanımları çerçevesinde hazırladığı değerlendirme raporlarının sonuçlarını aşağıdaki şekilde takip edecektir.
Değerlendirme rapor sonuçları, muhtarlıklar ve / veya kaymakamlıklarda 30 gün süreyle askıya çıkartılır.
İtiraz etmek isteyenler, askıya çıktığı andan itibaren 30 gün içinde AFAD İl Müdürlüğü ya da kaymakamlıklara dilekçe ile başvuruda bulunabilir.
İtiraz sonrası farklı bir teknik ekipçe yeniden incelemede bulunarak itiraz hasar tespiti yapılır.
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