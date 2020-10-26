Kartal sahalara dönüyor

26 Ekim 2020 Pazartesi, 10:26

MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Aboubakar.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 6. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Denizlispor'un konuğu olacak. Zorlu karşılaşma 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak. Öte yandan karşılaşma beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

MÜCADELENİN HAKEMLERİ

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve İlker Tapak yapacak.

