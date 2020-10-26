Kartal sahalara dönüyor

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, 22 günlük aranın ardından lige Denizlispor deplasmanıyla dönüyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlı takım istediği gibi başlayamadığı Süper Lig'de çıkış yakalamak istiyor. Maçın tüm detayları haberimizde.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 10:26
Kartal sahalara dönüyor
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MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Aboubakar.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 6. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Denizlispor'un konuğu olacak. Zorlu karşılaşma 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak. Öte yandan karşılaşma beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

MÜCADELENİN HAKEMLERİ

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve İlker Tapak yapacak.


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